（法新社香港5日电） 亚洲股市今天走势分歧，因为投资人等待中国采取更多措施刺激经济，并支撑疲软的房地产市场，而新公布的服务业数据更强化采取行动的必要性。

广告 继续浏览后续

根据报导，陷入困境的开发商碧桂园已支付美元债利息，避免违约，不过因碧桂园的现金困境并没有显现结束的迹象，未来几周还必须偿还更多贷款，投资人对此事几乎没有反应。

数月来的低迷数据表明，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后中国经济复苏乏力，北京当局最近发布一系列促进经济举措，有助于缓解交易大厅的情绪。

美国1日发布优于预期的就业报告，意味着美国联邦准备理事会（Fed）在升息1年多后，可能有空间维持货币政策不变，也有利提振股市。

然而，美股4日因劳动节休市1天，没有提供任何催化剂，使得亚洲市场买气不振。

投资人希望中国当局为房地产业提供更多帮助。过去一周中国已推出一系列措施，包括降低最低首付要求和提供税务优惠。

尽管恒大集团和融创等陷入困境的中国开发商股价飙涨，香港股市仍以下跌2.06%作收；上海股市也收跌。

澳洲央行虽连续第3次会议维持利率不变，雪梨股市仍收跌；首尔、新加坡、威灵顿和雅加达股市也都收黑。

但东京、台北、马尼拉股市收涨。

© 2023 AFP