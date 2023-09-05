澳航争议连连失去消费者青睐 执行长提早退休

（法新社雪梨5日电） 澳洲航空公司（Qantas）资深执行长乔伊斯（Alan Joyce）今天宣布提前退休。这家曾经深受旅客喜爱的航空公司因哄抬机票价格及服务品质不佳，而受到严厉批评。

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澳航拥有102年历史，长期以来一直被视为全国最优的航空公司。

在爱尔兰出生的乔伊斯执掌澳航近15年，经常为股东带来丰厚利润，并竭力维护澳航在市场的主导地位，但批评人士抨击这是在垄断市场。

然而，自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来发生的种种争议，使澳航与乔伊斯的声誉饱受重创。

澳航在航班取消的情况下，仍销售出8000张机票，以至于目前正为此接受调查；政府监管机构在接到数千名消费者投诉后，打算对澳航祭出创纪录的高额罚款。

57岁的乔伊斯原定11月退休，但澳航今天表示，乔伊斯将提前两个月离职，由财务长哈德逊（Vanessa Hudson）接任执行长。

乔伊斯说：「在这种情况下，我能做得最好的事情就是提前退休，并把工作交接给哈德逊和新的管理团队，我知道他们会做得很好。」

在乔伊斯领导下，澳航大幅重组并削减成本，以使帐面上的数字变得较好看，而这类举动时常激怒那些遭解雇的员工。

澳洲「运输劳工工会」（Transport Workers' Union）全国代表凯恩（Michael Kaine）乐见乔伊斯提前离职，还说董事会需要更换新血。（译者：纪锦玲）

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