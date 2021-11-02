货柜运价大涨 马士基Q3获利翻6倍创历史新高

（法新社哥本哈根2日电） 丹麦海运业巨擘马士基集团（AP Moeller-Maersk）公布，受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情与全球供应链问题导致货柜运价大涨加持，第3季获利翻6倍，并创下历史新高。

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马士基今天公布，今年7至9月一季的净利，由去年同期的9亿4700万美元飙升至54亿3800万美元（约新台币1514亿元）。

马士基第3季营业利益也较一年前几乎翻5倍，达到58亿5900万美元。营收则大增67%，冲上166亿1200万美元（约新台币4626亿元）。

马士基表示：「第3季结果如此，是由于市场环境非比寻常，导致海运价格高涨所拉抬。」

集团执行长施索仁（Soren Skou）则说：「不寻常的市场环境维持不变，美国需求高涨且全球供应链受阻。在此情况下，我们持续提高运能及扩大服务，好让我们客户的货物运送不间断。」

展望未来，马士基维持今年全年营利可达180亿至190亿美元的预估看法。

但马士基也说，如今预期远洋航运部门成长幅度，将不如全球货柜航运需求今年预估将成长7%至9%的表现，原因是目前航运壅塞和网络中断的相关不确定性仍高。

马士基表示：「考量到当前需求模式及供应链中断具有的暂时性特徵，当前交易环境仍可能受到比平常更高的不确定性影响。」

© 2021 AFP