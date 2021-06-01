质疑中印冲突共军死伤数 陆网红遭判刑诋毁烈士

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（法新社北京1日电） 中印去年6月爆发激烈边境冲突，一名网红部落客因表示中方阵亡人数肯定高于官方宣布的4人，今天被依侵害烈士名誉等罪判刑8个月。

在微博拥有250万人追踪的仇子明，今天被南京的法院判刑。

这是中国「刑法修正案（11）」3月1日正式实施后，第一起侵害英雄烈士名誉、荣誉刑事案件。法院裁定仇子明发布的两则贴文贬低、嘲讽卫国戍边的英雄烈士。

中印两国的军队去年6月在加万谷（Galwan Valley ）爆发边界冲突后，中方直到今年2月才宣布4名官兵于冲突时阵亡。两军当时以石块、带有尖刺的棍棒互殴，印军声称20多人阵亡。

38岁的仇子明今年2月19日在新浪微博以「辣笔小球 」发文，质疑当局所指中印边境冲突中解放军仅4人阵亡的说法。

他当时写道「最大的官，团长活了下来，这个团长的个性肯定是『飞将+脱兔+神机+血路+强运』」、「牺牲的4位是为营救而立功，连去救人的都牺牲了，那肯定有没救出来的啊，说明阵亡的不仅仅只有4人」。

仇子明的微博随后被封，南京警方以涉嫌寻衅滋事罪予以刑事拘留。中国江苏省南京市建邺区法院公开审理后判处仇子明侵害英雄烈士名誉、荣誉罪成，判刑8个月，另责令10天内在媒体公开道歉。仇子明在庭上表明绝不再犯。

© 2021 AFP