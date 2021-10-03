贪渎与经济危机中 伊拉克国会大选一周后登场

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（法新社巴格达2日电） 饱受战乱蹂躏的伊拉克将在10月10日举行国会大选，为了在一个仍深陷贪污与经济危机的国家缓和反政府示威声浪，这场大选比原定时程提前一年登场。

2003年美国挥军进入伊拉克推翻独裁者海珊（Saddam Hussein），承诺带来自由与民主之后，伊拉克正从近20年的冲突与叛乱中破茧而出。

尽管近年来安全状况改善，选举仍可能对一个仍受好战份子攻击威胁、政治派系依旧拥兵自重的国家带来动荡。人们担心此次投票率仍会低迷，因为2500万名合格选民有许多认为政治阶层颟顸贪渎，对政治早已不抱希望。

伦敦智库「皇家国际事务研究所」（Chatham House）的曼苏尔（Renad Mansour）表示，伊拉克虽是产油大国，但濒临「经济与意识形态破产」，政治体制「无法…提供足够的工作或服务」。

根据联合国数据，伊拉克近4000万人有大约1/3生活在贫穷困境，疫情以及去年油价下跌，导致长久以来的危机更形恶化。

伊拉克分析家阿夏玛瑞（Ihsan al-Shammari）表示：「这个国家仍深陷贪渎，几乎所有机构都受影响。」

2020年5月才走马上任的总理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）将原定2022年举行的大选提前，是对2年前爆发、年轻人主导的空前示威让步。

示威者反对贪腐、失业与公共服务崩坏，但示威后来因遭到血腥镇压以及疫情爆发而结束。

哈德米政治前途未卜，而由于伊拉克选举通常都会出现派系讨价还价，几乎没有观察家愿意预测谁能胜出。

海珊领导的逊尼派政府垮台后，伊拉克政界以及329席国会都由占伊拉克多数的什叶派掌控，但什叶派近来渐渐分裂，包括对什叶派邻国伊朗的态度意见都有分歧。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP