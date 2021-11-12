贫富差距性别鸿沟因疫情加大 贺锦丽吁全球携手解决

（法新社巴黎11日电） 贫富差距、健康、性别包容等议题上不平等的鸿沟，在COVID-19疫情期间只有扩大，未见缩小，美国副总统贺锦丽今天表示，全球应该携手合作解决这些问题。

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美国国会上周通过总统拜登的1.2兆美元基础建设投资计画。贺锦丽（Kamala Harris）表示，「没有单一国家」能独立因应这些挑战。

法新社报导，贺锦丽在巴黎和平论坛（Paris Peace Forum）告诉法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和其他领导人，不平等的鸿沟，在人类历史上曾经缩小或扩大，但「在COVID-19（2019冠状病毒疾病）期间，这些鸿沟无疑变得更大」。

她说：「综观全球，极端贫穷现象正在增加，极度富裕也是。」她还说，「迈向性别平等的进展正面临威胁」，儿童受教育的权利亦同。

「从几乎每个方面衡量，鸿沟都在扩大。我们面临不平等现象暴增的情况，我们此刻必须因应。」

「为什么全世界1%的人拥有全球45%的财富？为什么世界上1/4的人无法在家取得干净的饮用水？」

贺锦丽说：「我们无法意识到这些差距，只是轻易地就向它们低头了。」

她还说：「我们必须承认这些持续扩大的鸿沟令人无法接受，必须同意合作努力解决它们。」

「事实仍旧是，没有单一国家可以独自应对不平等的情况。这种巨大且震撼的挑战，需要我们全世界一起团结努力。」

法国是美国相交最长久的盟国之一，两国因澳洲9月毁弃与法国的潜舰合约、转而借助美英技术而失和。贺锦丽到法国进行为期数天的重大访问，目的是要降低两国紧张关系。

© 2021 AFP