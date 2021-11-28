费亚拉将获任命为捷克总理

（法新社布拉格28日电） 右翼人民民主党（ODS）党魁费亚拉（Petr Fiala）今天将被任命为捷克新总理，他要面对的是对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）传染率居高不下的迫切任务。

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确诊COVID-19的总统齐曼（Milos Zeman）将在布拉格以西的兰尼市（Lany）总统行馆，一场遵守社交距离的仪式中，任命57岁的费亚拉为总理。

费亚拉领导的「人民民主党」（ODS）和中间偏右的「传统、责任与繁荣党」（TOP 09）以及中间派「基督教民主党」（Christian Democrats）组成「一起」（SPOLU）联盟，并于上月以些微差距，击败民粹主义富豪总理巴比斯（Andrej Babis）领导的「不满公民行动」（ANO movement）。

选后「一起」联盟又和「市长与独立人士党」（STAN）以及海盗党（Pirate party）这两个中间派政党结盟，确保能在200席的国会占有108席的多数。5个政党已签订协议，将组成中间偏右联合政府。

齐曼10月10日紧急送医治疗肝脏疾病，11月25日出院当天，又因确诊感染COVID-19被送回医院接受治疗，昨天再次出院。他原定26日就要任命费亚拉为总理。

捷克COVID-19疫情至今累计1070万人确诊，在单日确诊创下新高的情况下，即将卸任的政府25日宣布新防疫限制，包括晚间关闭餐厅、酒吧、舞厅，所有耶诞市集也一律停办，但观察家说，还需要更严格的防疫限制。

东部医院量能渐渐不足，一些医院已开始把病患转往国内其他较不拥挤的设施。

© 2021 AFP