费尼希斯关键进球 皇马挫利物浦14度称霸欧冠

（法新社巴黎28日电） 皇马今天靠着费尼希斯攻进比赛唯一的进球，以1比0击败利物浦，在欧洲冠军联赛（欧冠杯）第14次称王。

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今天这场在法国巴黎欧洲冠军联赛（Champions League）冠军战，是由西班牙甲级足球联赛（La Liga）的皇家马德里（Real Madrid）对决英格兰足球超级联赛（Premier League）的利物浦（Liverpool）。

皇马巴西籍边锋费尼希斯（Vinicius Junior）在比赛第59分钟接获队友瓦维德（Fede Valverde）的传球破门，之后利物浦未能扳平，在总教练克罗普（Jurgen Klopp）领军下，在近5季两度在欧冠杯决赛败给皇马这支西甲豪门球队。

最终以1球之差落败，错失连3冠的利物浦可能很想知道，若今天表现出色的皇马门将库特华（Thibaut Courtois）没有把马内（Sadio Mane）的射门推向门柱、并进一步扑救下来，球赛结果是否会不同。

利物浦接连拿下英格兰联赛杯（English League Cup）、英格兰足总杯（FA Cup）冠军，但在英超不敌曼彻斯特城（Manchester City）而屈居亚军，并于今天输掉欧冠杯，无法夺得追上AC米兰（AC Milan）的第7座欧冠杯冠军。

克罗普说：「这些小子踢了一个出色的赛季，两场我们没能赢下的比赛，都是以最小的差距落败。」

皇马在9个球季内5度在欧冠杯称霸，让总教练安切洛蒂（Carlo Ancelotti）成为第一位4次赢得欧冠杯的总教练。

安切洛蒂2003年、2007年于AC米兰执掌兵符时，曾率队称霸欧冠杯，2014年和今年则率皇马在欧冠杯称王。安切洛蒂2007年率AC米兰夺冠时，当时同样是击败利物浦。

安切洛蒂说：「我们将比赛掌控得很好。」

他说：「我很幸运能在去年来到皇马，度过了一个美好的赛季。这是一支很棒的球队，一支非常优秀的球队，在球技和心理素质上都有很好的表现。」

© 2022 AFP