费德瑞小威法网之旅戛然而止 能否回归还是问号

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（法新社巴黎6日电） 美国网球名将小威廉丝争夺生涯第24座大满贯赛金杯的最新一搏，随着今天在法国公开赛16强落败宣告结束；数小时前，「瑞士特快车」费德瑞宣布退出本届法网。

39岁的小威（Serena Williams）差1座大满贯赛女单冠军，就能追平寇特（Margaret Court）24冠纪录，但今天她却被第21种子芮芭奇娜（Elena Rybakina）3比6、5比7淘汰出局，止步第4轮。费德瑞则为了备战温布顿，基于保护身体的原因退赛。

小威生涯至今拿过3次法网女单冠军，最近一次是在2015年，而自2016年屈居亚军之后，她在法网始终无法超越第4轮。

小威赛后表示：「真的很接近，我就差一点点，真的只差1分，战局就会完全不一样了。」

小威本季红土战绩不佳，前来法网前只拿到1胜，但本届罗马尼亚女将哈勒普（Simona Halep）没参赛，球后巴蒂（Ashleigh Barty）、世界第2的大?直美提前出局，对小威都是利多，然而小威却没能把握大好机会4轮止步，2017年澳洲公开赛封后至今，始终没能再添大满贯赛金杯。

但1998年就在法网初登场的小威不愿去想这是不是生涯最后一次踏上罗兰盖洛斯球场（Roland Garros）：「我绝对不会想那件事，我绝对会想其他事情，但那件事压根不会去想。」

小威出局后，本届法网女单前10种子就只剩两人还留在场上，分别是卫冕冠军波兰女将斯威雅蒂（Iga Swiatek），以及去年亚军科甯（Sofia Kenin）。

另一方面，瑞士名将费德瑞因为不想冒着伤害膝盖的风险打球，在稍早做出退赛决定，这可能是他生涯最后一次法网。

20座大满贯赛冠军得主、8月就将年满40的费德瑞，昨天奋战超过3个半小时，打到今天凌晨12时45分，才辛苦挺进16强。

费德瑞今天表示：「和我的团队讨论过后，我决定必须在今天退出法网。」「膝盖历经两次手术，经过1年多的复健后，我必须倾听身体的声音，确认我不会太急着好起来。我非常高兴能赢得3场比赛，重回球场的感觉棒得不得了。」

这是费德瑞首次在大满贯赛期间退赛，这是他继去年澳网后仅仅第3次参加的赛事，也是他继2015年后，仅仅第2次在法网出赛。

© 2021 AFP