费德瑞晋级法网第3轮 场上罕见动怒

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（法新社巴黎3日电） 瑞士好手费德瑞（Roger Federer）今天在法国网球公开赛（French Open）以6比2、2比6、7比6（7/4）、6比2，击败克罗埃西亚猛将西里奇（Marin Cilic），但费德瑞在场上罕见动怒。

费德瑞在第2盘一度与主审约瑟夫（Emmanuel Joseph）起争执。当时西里奇准备发球，但费德瑞走到场边擦汗还没就位，遭主审警告时间违规（time violation）。

费德瑞对约瑟夫说：「我都不敢再去拿我的毛巾了。」

另外，世界球王乔科维奇、波兰女将斯威雅蒂今天也分别在法网击败对手，成功晋级第3轮。

34岁的乔科维奇（Novak Djokovic）今天在苏珊兰格伦球场（Suzanne Lenglen Court），以6比3、6比2、6比4击败乌拉圭选手奎瓦斯（Pablo Cuevas），继续朝生涯第19个大满贯赛冠军迈进。

下一轮他将对上立陶宛选手贝兰基斯（Ricardas Berankis）。

女单方面，寻求卫冕的斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天以两个6比1，直落二击败瑞典女将皮特森（Rebecca Peterson）。

第8种子斯威雅蒂下一战将对上爱沙尼亚籍第30种子孔塔薇特（Anett Kontaveit）。

© 2021 AFP