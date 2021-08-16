费德瑞膝盖将再度动刀

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（法新社巴黎15日电） 瑞士网球名将费德瑞今天表示，将再度接受膝盖手术，「会离开好几个月」。由于费德瑞已年高40，如今还决定再度动刀，让人再度怀疑起「瑞士特快车」在网坛是否仍有明天。

20度拿下大满贯赛事冠军的费德瑞（Roger Federer）在个人Instagram张贴影片说：「我会拄着拐杖好几个星期，好几个月不能比赛。」

也就是说，费德瑞将无法参加2星期后开打的美国公开赛（US Open）。费德瑞曾5度在美网封王。

他说：「我想给自己一点重返巡回赛的希望，让自己恢复一些状态。」

「别误解我了，我很了解现实，我知道以我的年纪，要再一次动手术有多么艰难。我会试试看，我希望健康，希望能再次跑动。」

「医师对我的膝盖做了很多检查，草地赛季我让膝盖受了更多的伤，我不能再这样下去。他们告诉我，如果要更舒服一点，就得动手术，因此我决定手术。」

费德瑞2021年仅打了13场比赛，2020年他两次接受膝盖手术，只打了6场。

为了让膝盖休息，他先前已退出东京奥运。

他今年在法国公开赛挺进第4轮之后退赛，在温布顿锦标赛则是锋芒尽失，3比6、6比7（4/7）、0比6败给波兰的胡尔卡奇（Hubert Hurkacz）后止步8强。

© 2021 AFP