贺锦丽会瓜地马拉代表 解决非法移民涌美问题

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（法新社华盛顿27日电） 美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）今天与瓜地马拉族群领袖举行视讯会议，试图解决无证移民涌入美国的根本原因。

瓜地马拉12名族群代表在美国驻瓜地马拉市大使馆参加线上活动。贺锦丽与他们见面时说：「我想听听你们的意见，我想听听你们的工作。」

美国总统拜登指派贺锦丽解决无证移民涌入美国南部边界的问题，这些移民主要来自中美洲。

她跟这些族群代表说，美国政府聚焦的援助将不会是广泛且全面的，而是「以地方为基础」提供帮助。

贺锦丽说：「我们正在建立全面性的策略，将纳入企业领袖与族群领导人等人的意见。」

她又说，美国官员体认到「现在逼走」民众的「确切因素」，包括暴力、贪腐、贫穷、缺乏经济机会与气候变迁问题。

贺锦丽说，她想听听族群领袖的看法，这样她才能知道「草根民众的状况」。

贺锦丽说，「我相信你们可以帮我找出最需要支援的族群」，包括女性、非洲裔后代、原住民与LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿），希望能在6月访问瓜地马拉时与他们见面。

贺锦丽昨天与瓜地马拉总统贾麦岱（Alejandro Giammattei）视讯通话时说，华府将向中美洲提供3亿1000万美元（约新台币86亿4644万元）的人道援助。

拜登已要求国会在40亿美元的中美洲计画架构下，提供8亿6100万美元解决中美洲非常态移民涌入的原因。他的提议涵盖在明年的预算计画中，国会议员尚未讨论并通过。

大多数的移民是来自中美洲北方三角地区的3个国家，包括瓜地马拉、萨尔瓦多与宏都拉斯。这个地区容易发生天灾，去年11月遭到两起毁灭性飓风侵袭，现在又受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，且干旱情况迟未缓解。

© 2021 AFP