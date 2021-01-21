贺锦丽印度亲属看好她4年后当上总统

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（法新社新德里21日电） 美国新任副总统贺锦丽在印度的亲人，昨天齐聚电视机前观看她宣誓就职。但他们打算，如果贺锦丽4年后当上美国总统，他们会亲自来到就职典礼现场。

美国首位女性及亚非裔副总统贺锦丽（Kamala Harris）虽在加州出生，但儿时她的母亲数度带她回印度探亲。如今贺锦丽的血统，在拥有13亿人口的印度引发人们热烈讨论。

贺锦丽的舅舅巴拉展德兰（Gopalan Balachandran）告诉法新社：「我祝福她有杰出表现，4年后自然成为民主党候选人，并赢得总统宝座。」

受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，巴拉展德兰无法来到华府见证贺锦丽宣誓就职。他说：「要是能在现场有多好。」他希望如果能接种到疫苗，他之后能前往美国一趟。

美国媒体曾报导有一份协议，内容是现年78岁的美国新总统拜登（Joe Biden）只做一任，让现年56岁的贺锦丽在下一次总统选举成为民主党最可能推派的人选。

巴拉展德兰的女儿、目前在美国马里兰大学（University of Maryland）担任英文教授的奥瑞韦拉（Sharada Balachandran Orihuela），昨天则亲自出席华府的就职典礼，并被拍到和贺锦丽同框。

昨天典礼开始前数小时，贺锦丽在推特发布一段影片，点名曾经启发她的女性，包括已故母亲戈巴兰（Shyamala Gopalan）。戈巴兰在印度出生，是一名乳癌专家。

巴拉展德兰说：「她（贺锦丽）一切靠自己努力。如果有任何人是她的灯塔，那就是她的母亲。」

贺锦丽的印度亲人昨天在坦米尔那都省（TamilNadu）家族世居的村庄土拉森德拉浦兰（Thulasendrapuram）举行就职庆祝活动。当贺锦丽宣誓时，现场施放鞭炮，人们鼓掌欢呼。

印度总理莫迪（Narendra Modi）也向贺锦丽道贺，并称她的宣誓就职是「历史性时刻」。（译者：张正芊/核稿：）

© 2021 AFP