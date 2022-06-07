贺锦丽宣布加码投资中美洲逾19亿美元 盼减非法移民

（法新社洛杉矶7日电） 为减少非法移民，美国副总统贺锦丽今天在洛杉矶举行的美洲高峰会上宣布，私营企业准备加码投资逾19亿美元，在中美洲创造更多就业机会，加上去年宣布的投资总计约32亿美元。

广告 继续浏览后续

贺锦丽（Kamala Harris）被赋予一项艰巨任务，也就是解决美国非法移民增加的根本原因，这是共和党竞争对手紧咬不放的一个问题，也成了拜登总统在本次美洲高峰会（Summit of the Americas）上的首要任务之一。

在拜登抵达前一天，白宫表示，除了去年宣布的12亿美元，贺锦丽还将公布另外逾19亿美元来自企业的承诺，目标是在一贫如洗的萨尔瓦多、瓜地马拉和宏都拉斯，即所谓「北方三角」（Northern Triangle），创造经济机会。

贺锦丽宣布的新资金，包括信用卡巨头Visa承诺在5年内投资逾2.7亿美元，目标是将这贪腐盛行地区的100多万家企业和650万人纳入正规金融体系。

白宫表示，日本汽车零件制造商矢崎（Yazaki）的北美分公司将投资1.1亿美元，在瓜地马拉和萨尔瓦多雇用超过1万4000名新员工。

其他做出承诺的公司包括服装连锁店GAP和Millicon通讯公司，Millicon计划投资7亿美元在这3个国家拓展行动和宽频网路。

贺锦丽还将详细介绍美国公私营部门和慈善机构资助5000万美元的设立「中美洲服务团」（Central American Service Corps，CASC），将提供机会给年轻人。

白宫声明表示，这些投资旨在「为该地区民众提供希望，让他们在家乡建立安全和繁荣的生活」。

不过，美国阻挡北方三角非法移民的努力不时因腐败而遭遇挫折，价值数以百万的计划可能被束之高阁，一些私营部门的参与可能被迫停摆。

令情况更复杂的是，瓜地马拉和宏都拉斯两国总统已表示不会参加本周的峰会，而是派其他官员参加。萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）是否出席也还不清楚。

© 2022 AFP