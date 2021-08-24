贺锦丽批北京在南海持续胁迫

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（法新社新加坡24日电） 目前在新加坡访问的美国副总统贺锦丽今天表示，北京持续在南海采取胁迫、恐吓的举措且「非法」声称拥有大片南海水域的主权；她强调，美国与盟友、伙伴站在一起，面对这些威胁。

贺锦丽（Kamala Harris）22日抵达新加坡，展开为期3天的访问。这是贺锦丽上任后首度出访亚洲，新加坡是第一站，她将于今天下午转往越南访问。

贺锦丽今天在新加坡滨海湾花园发表演讲，阐述美国对印太区域的愿景。她说，印太区域对美国的安全及繁荣来说，至关重要，美国一些最密切的盟友及伙伴都在此区域；与印太区域的伙伴关系对美国来说是首要优先事项。

贺锦丽指出，随着目前区域秩序受到威胁，她这趟亚洲行是为了重申美国对印太愿景的承诺，并确保能处理「今日及明日的挑战」。为此，美国将投入时间与精力来强化伙伴关系，包括与新加坡、越南的伙伴关系。

她说，「美国与盟友及伙伴站在一起，面对这些威胁」，同时也强调美国与东南亚及印太区域互动往来，不是为了要「对抗」任何一个国家，也不是要任何人在两国之中选边站；美国与此区域的互动往来是为了对此区域的愿景。

贺锦丽表示，美国追求自由、开放的印太区域，以促进美国及盟友、伙伴的利益。除了深化双边关系，美国也会透过东协及新成立的四方安全对话（Quad）、湄公河-美国伙伴关系等，进行多边合作，「我们的目的是强化伙伴关系并加强共享愿景」。

© 2021 AFP