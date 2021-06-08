贺锦丽访瓜地马拉 要移民别再赴美

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（法新社瓜地马拉市7日电） 美国副总统贺锦丽今天说，她与瓜地马拉总统贾麦岱在打击贪腐以阻止中美洲人移居他乡的议题上，有了一次「扎实」的对话，她也直率地要这些移民别再前往美国。

自美国总统拜登与贺锦丽（Kamala Harris）今年一月就任以来，美国每个月在与墨西哥边境拘留的移民人数达到20年来最高点。

贺锦丽在与贾麦岱（Alejandro Giammattei）的联合记者会上说：「别过来，别过来。美国会持续执行我们的法律，确保我们的边境安全。如果你们来到我们的边境，会被遣返。」

贺锦丽还说，美国的反贪腐任务小组将与瓜地马拉检方合作，惩治当地的贪腐犯罪者。

贺锦丽与贾麦岱会谈3小时后召开联合记者会，她在会上说：「我们有了扎实、坦率且详尽的对话。」贾麦岱则表示，两人谈了美国关切的瓜地马拉发展议题。

贺锦丽说：「（贾麦岱）总统和我讨论了反贪腐及司法独立的重要性。」美国当局先前批评瓜地马拉最高法院一名资深法官被拔职一事，贾麦岱则称这是依据合法程序。

在移民议题上，贾麦岱宣布为那些从美国、墨西哥被遣返的移民成立一所新的处理中心，以提升效能。他还说，问题焦点应放在创造繁荣上，因为多数移民是因为太穷才离开。

贺锦丽的同党同志、联邦众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）对贺锦丽的表现颇有微词。她推文说：「在美国任何边境寻求庇护都是100%合法的抵达方式。」

© 2021 AFP