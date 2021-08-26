贺锦丽访越再批中 重申对盟友承诺

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（法新社河内26日电） 美国副总统贺锦丽今天被问及中国在区域与台湾议题的强势作为时说，当北京的行动威胁到基于规则的国际秩序时，「我们会发声」，确保在南海等重要议题上对伙伴与盟友的承诺。

贺锦丽（Kamala Harris）24日抵达越南展开一连3天的访问，在今天下午举行访问成果说明会与回答媒体提问。这是她在越南访问的最后一个公开行程。

会上有美媒问及，如果中国在区域尤其是台湾议题上继续如此强势，美国是否会考虑增加在南海的军事力量或祭出制裁。

贺锦丽在回答时未明确针对台湾议题给出回应，而是说：「我们不寻求冲突，但就像你所提到的南海议题，当北京所采取的行动威胁到基于规则的国际秩序时，我们将会发声（speak up）。」

她强调，美国将继续尽其所能，确保在南海等重要议题上对伙伴与盟友的承诺。

越南的人权议题也受到媒体关注，包括越南被指加强逮捕记者与人权运动者、限制政治活动与缺乏民主等，美媒就此询问贺锦丽，越南与中国的政治体制非常相似，但为何越南是美国的伙伴，中国却是区域的威胁。

贺锦丽表示，在与越南政府首长以及民间社会领袖会见时都有提及与讨论人权议题，因为这是美国真正关心的问题，「我们不会回避各种困难的沟通」，并会在必要时持续就人权问题发声。

贺锦丽在记者会开场致词时提到，这次到访越南重申了美国对自由和开放的印太地区的共同愿景与承诺，并将继续双方高层级的安全合作，以支持一个强壮、繁荣、独立的越南。

她还说，美方将继续与越南合作，以对抗对航行自由和基于规则的国际秩序所带来的威胁。

贺锦丽此行还宣布赠送100万剂的COVID-19疫苗给越南，她表示，越南民众现在最关心的问题就是暴增的COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例。她今天下午并前往越南国家卫生和流行病学研究所（NIHE）见证疫苗交付。

© 2021 AFP