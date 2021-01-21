贺锦丽、蜜雪儿和希拉蕊就职大典一身紫 背后意义曝光

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统拜登与副总统贺锦丽今天宣誓就职，两人服装均出自美国设计师之手，贺锦丽一袭紫色套装搭配珍珠饰品，既代表政党融合，也向首位进入国会的非裔女性奇瑟姆致敬。

拜登身穿雷夫罗伦（Ralph Lauren）设计的深蓝色西装和大衣，搭配紫蓝色领带，舍弃几乎每位美国总统御用的202年老字号服饰品牌布克兄弟（Brooks Brothers）。

第一夫人吉儿．拜登（Jill Biden）则选穿纽约品牌Markarian新锐设计师欧尼尔（Alexandra O'Neill）的天蓝色羊毛粗花呢连身洋装和外套，外套领口和袖口为同色系的天鹅绒材质，洋装领口下方为雪纺，缀有施华洛世奇珍珠和水晶，搭配相同颜色的手套和口罩。

贺锦丽（Kamala Harris）今天缔造历史，成为美国第一位女性、有色族裔美国副总统。她选穿一身紫色，可能是向已故纽约联邦众议员奇瑟姆（Shirley Chisholm）致敬。奇瑟姆是第一位进入美国国会、也是第一位竞逐两大党总统提名的非裔女性。据新闻周刊报导，奇瑟姆参选总统时，以穿着紫色服装着称。

而贺锦丽今天配戴的美国珠宝品牌Wilfredo Rosado珍珠饰品，柯梦波丹时尚总监托格森（Rachel Torgerson）认为，也象徵她与非裔女性姐妹会Alpha Kappa Alpha（AKA）之间深厚情谊。AKA的创始人被喻为「20颗明珠」，每一名成员入会时，都会获予饰有20 颗珍珠的勋章。

幕僚说，贺锦丽的紫色长大衣、洋装和高跟鞋是美国非裔设计师罗杰斯（Christopher John Rogers）和哈德逊（Sergio Hudson）所设计；贺锦丽的夫婿任德龙（Doug Emhoff）则与拜登一样，选穿雷夫罗伦的西装。

前第一夫人蜜雪儿．欧巴马（Michelle Obama）、希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）和萝拉．布希（Laura Bush）也都选穿紫色服饰亮相；由于紫色是红色与蓝色融合而成，象徵共和党（红色）与民主党（蓝色）两党团结。

时尚界钟爱的蜜雪儿也穿上哈德逊设计的紫红色大衣和裤装，搭配金色圆环装饰的腰带，在社群媒体博得一片好评。

希拉蕊坦承自己选穿紫色确实带有目的，她告诉美联社，「我想传递一些象徵性讯息，我们必须团结起来」。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP