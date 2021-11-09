贾伯斯亲制Apple-1将拍卖 料拍得60万美元

（法新社洛杉矶9日电） 苹果公司（Apple）已故创办人贾伯斯（Steve Jobs）和另一位创办人沃兹尼亚克（Steve Wozniak）45年前亲手组装的一台初代苹果电脑Apple-1，今天将在美国拍卖。

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目前还可以使用的Apple-1预期可在加州的拍卖会上，拍得60万美元的价格。

被称为Chaffey College Apple-1的电脑，是贾伯斯和沃兹尼亚克公司创业之初亲手组装的200台电脑之一。两人当初在车库创业成立的公司，如今市值已达2兆美元。

让这台电脑更稀有的是木制的外壳，使用的是夏威夷特有的寇阿相思树（koa）。200台初代苹果电脑中只有寥寥可数的几台外壳，是由寇阿相思树制成。

拍卖商表示，贾伯斯和沃兹尼亚克大多将Apple-1当成零件贩卖，但有家电脑商店一次运交约50台，而决定帮其中一些Apple-1制作木制外壳。

Apple-1专家柯恩（Corey Cohen）告诉「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）：「这是复古电器和电脑科技藏家的某种圣杯。真的让不少人为之兴奋。」

约翰莫兰拍卖公司（John Moran Auctioneers）表示，这台电脑搭配1986 Panasonic监视器萤幕，只经手过两位主人。

根据拍卖公司网站上的目录说明：「这台（电脑）最早由加州库卡蒙格牧场（Rancho Cucamonga）的查菲学院（Chaffey College）教授买下，这名教授1977年将这台电脑卖给他的学生。」

洛杉矶时报报导，这名学生当时只花了650美元（约新台币18000元）买下。如今，这台电脑值一大笔钱。邦瀚斯拍卖公司（Bonhams）2014年拍卖一台仍可开机使用的Apple-1，最后以超过90万美元落槌。

柯恩说：「不少人想把Apple-1当成个人收藏品，并非只有科技业内人士才想要。」

© 2021 AFP