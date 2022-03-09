资安公司：中国骇客发动攻击 美至少6州政府受害

（法新社旧金山8日电） 网路资安公司麦迪安（Mandiant）今天表示，与中国有关的骇客利用网路程式弱点，锁定攻击了至少美国6州政府。

广告 继续浏览后续

麦迪安报告指出，恶名昭彰的中国骇客组织APT41，针对美国多个州发动了顽强且手法多变的入侵行动。

根据麦迪安报告，去年5月至今年2月间，APT41利用网际网路对向（internet-facing）程式的弱点，包括一个动物健康通报应用程式（app），入侵了至少6个州政府的网络。

麦迪安表示，骇客锁定的受害者和数据与「间谍活动相符」，但鉴于这个团体「过去曾有为图私利而出手的纪录」，他们单纯为了捞一笔而犯案，也并非不可能。

根据麦迪安报告，APT41能迅速变换攻击手法，充分利用已公诸于世的最新电脑弱点。

例如，阿帕契基金会（Apache Foundation）宣布关键瑕疵之后短短数小时，APT41骇客就开始利用这项瑕疵入侵了至少两个美国州政府，也入侵了他们「更惯常 袭击的保险业和电讯业目标」。

麦迪安研究人员形容APT41足智多谋，「近来针对美国州政府发动的攻击行动展现出不少新才能」。

这个全球性骇客联合组织遭美国当局指控向受害企业索讨赎金、入侵政府网络以及监控香港社运人士。

这个团体中有7人于2020年底遭美国司法部起诉，其中包括5名中国公民，罪名是对全球100多个企业发动骇客攻击。

司法部官员指出，受害企业包括电脑硬体制造商、电信业者、社交媒体企业、电玩商、非营利组织、大专院校、智库、外国政府和民主人士。

国家情报总监办公室（ODNI）本周发布的威胁评估报告指出，「依我们评估，中国对美国构成最全面、最活跃、最顽强的网路间谍威胁。」

© 2022 AFP