赌城拍卖毕卡索作品 情妇画像最抢手

广告 继续浏览后续

这9件画作和2件陶瓷作品多年来一直在拉斯维加斯百乐宫酒店（Bellagio）展出，苏富比（Sotheby's）因此一改过去在纽约、伦敦、巴黎、米兰、香港举行拍卖的惯例，头一次在赌城举行大型拍卖会，而时间就选在毕卡索（Pablo Picasso）25日140岁冥诞的前2天。

拍卖的其中5幅画作过去一直挂在百乐宫酒店高级餐厅Picasso的墙上；而这家餐厅今后还将继续陈列这位西班牙艺术大师其他12件作品。

这次拍卖成交价最高的是1938年画作「红橙色贝雷帽的女子」（Femme au beret rouge-orange），这幅毕卡索以情人兼谬思女神玛莉-德雷莎・沃特（Marie-Therese Walter）为主角的画作，拍出4050万美元（约新台币11.4亿元），比拍卖前预估的高标还多出大约1000万美元。

大型画作「男人与孩子」（Homme et Enfant）、「男人半身像」（Buste d'homme）分别拍出2440万美元和950万美元；较小型的陶瓷作品，诸如「草地上的午餐」（Le Dejeuner sur l'herbe）的210万美元，都拍出比预估价格高个3、4倍的价格。

买家的身分均未曝光。

今天的拍卖会是持有百乐宫的美高梅度假集团（MGM Resorts）进一步加强收藏品多样化的环节之一，欲收藏更多女性、有色和新兴国家、LGBTQ以及身障艺术家的作品。

公共科学图书馆（Public Library of Science）2019年的研究发现，美国最顶尖的18间博物馆中，获展出的艺术家85%是白人、87%是男性。

© 2021 AFP