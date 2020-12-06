赖比瑞亚总统推动公投修宪 面临考验

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（法新社赖比瑞亚首都蒙罗维亚6日电） 西非国家赖比瑞亚8日将举行缩短总统任期的公民投票，部分反对派人士忧心总统维阿（George Weah）将利用公投修宪，继续掌权。

这次公投也将针对是否解除双重国籍禁令进行投票。赖比瑞亚是19世纪美国解放黑奴移民建立的国家。

54岁的赖比瑞亚总统维阿希望缩短总统和国会下议院议员任期，由6年减少至5年，国会上议院议员任期则从9年降至7年。

过去曾是足球明星的维阿上周在西北部城镇土布曼堡（Tubmanburg）造势活动时，告诉支持者：「我坚信让某人掌权那么久，不是个好办法。」

在西非地区缩短总统任期是相当新颖的作法，区域内年迈的总统通常利用修宪，紧握着权力不放。

邻国几内亚82岁的总统顾德（Alpha Conde）推动新宪，避开两任的限制，于今年10月二度连任，进入第3个任期。

同一个月，象牙海岸总统乌阿塔哈（Alassane Ouattara）同样也在修宪后，第3度当选，引发争议。

批评人士表示，维阿推动缩短任期公投的目的亦同。

目前还在第一个任期的维阿，坚决否认公投的目的是为了让自己继续掌权。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2020 AFP