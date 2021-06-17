赛前比反军方政变手势 缅甸足球选手拟留日寻求庇护

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（法新社东京17日电） 缅甸足球代表队赴日参加比赛，其中1名选手昨天晚间在机场拒绝离境归国，因为他在比赛中比出抗议军政府的手势，担忧回国将有生命危险，因此打算留在日本申请难民寻求庇护。

日本放送协会（NHK）报导，拒绝离境的是缅甸足球队守门员派良雄（Pyae Lyan Aung，音译）。他昨晚与队友一起搭巴士到大阪关西机场准备回国，却在办理登机手续后，在海关进行出境审查时拒绝归国而离开队伍。

缅甸足球代表队5月22日抵达日本，参加世界杯足球赛第二次亚洲预赛。派良雄在5月28日迎战日本队前演奏国歌时，高举象徵反对缅甸军政府的三指手势。

派良雄在关西机场受访时说，回国可能会有安全与生命危险，所以决定留下，在缅甸情势改变前，他想继续待在日本。

但他也担心，自己的行动可能会造成足球队员与家人的困扰，甚至会让他们陷入危险。

今年27岁的派良雄日前接受NHK访问时提到，缅甸军政府今年2月发起政变后，他曾在仰光参加抗议游行，这次被选为代表队成员后，也一直在想要用什么方法在比赛前后对军政府表示抗议。

他说，在赛前比出抗议军政府的手势后，代表队干部并没有斥责他，只叫他不用担心，把精神放在接下来的比赛。但他不相信军政府，认为只要一回国，就会被逮捕。

他表示，自己做的事自己负责，不希望有人因此受到牵连，如果家人或朋友遇上麻烦，他也有返回缅甸的觉悟。（译者：顾荃/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP