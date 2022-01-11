赛普勒斯发现新变异株 专家疑实验室污染所致

（法新社巴黎10日电） 赛普勒斯实验室据报发现一种具Delta遗传背景和部分Omicron突变的COVID-19变异株，称为Deltacron，但多名专家今天表示，这很可能是实验室污染所致，并非令人担忧的新变异株。

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赛普勒斯媒体8日报导，赛普勒斯科学家柯斯崔基斯（Leondios Kostrikis）团队发现这种新变异株具有Delta变异株的遗传背景以及部分Omicron的突变。

虽然冠状病毒有可能基因组合，但很罕见，分析所谓Deltacron研究发现的专家表示这不太可能。

伦敦帝国学院（Imperial College London）病毒学家皮考克（Tom Peacock）上周末推文说：「多家大型媒体报导的赛普勒斯Deltacron序列看起来相当明显是受到污染。」

英国维康桑格研究院（The Wellcome Sanger Institute）COVID-19（2019冠状病毒疾病）基因学计画负责人巴瑞特（Jeffrey Barrett）表示，所谓的突变位于基因组一处在某些定序程序中容易出错的部分。

他今天说：「这几乎可以肯定不是Delta和Omicron谱系的生物重组体。」

科学界亟欲对抗大量有关COVID-19的假讯息，尤其大部分在网路上流传。

上周有未经证实的报导指称一种叫flurona或flurone的病毒在传播，这是指流行性感冒flu加上冠状病毒coronavirus。世界卫生组织（WHO）今天驳斥这种说法。

WHO流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在推特写道：「我们不要使用Deltacron、flurona或flurone之类的词，拜托。」她说：「这些词暗示病毒/变异株的组合，而这并没有发生。」

虽然人会同时感染流感和冠状病毒，这两种病毒并不会结合。

与Omicron之类大大影响疫情走向的COVID-19变异株相比，同时感染流感和冠状病毒病例并不是什么新鲜事。

© 2022 AFP