赛普勒斯国会选举 选民聚焦贪腐和移民问题

广告 继续浏览后续

（法新社赛普勒斯尼柯希亚30日电） 地中海岛国赛普勒斯今天举行国会选举。目前赛国民众正对政府的「黄金护照」贪腐丑闻感到不满，同时移民疑虑也成为极端民族主义者操作的议题。

如同以往，这次选举仅限在政府控制区举行，不包括北部1/3被北赛普勒斯土耳其共和国（TRNC）掌控的区域。

尼柯希亚大学（University of Nicosia）历史与政治学教授佛斯特曼（Hubert Faustmann）表示：「选民受够政治菁英和国会，非常不开心。人民厌倦社会上贪腐成风。」

赛普勒斯去年11月废止引发争议、以投资换护照的「黄金护照」计画前，曾遭半岛电视台（Al Jazeera）纪录片踢爆，有记者假扮掮客，宣称试图替犯过罪的中国富商取得赛普勒斯护照。

结果国会议长西卢里斯（Demetris Syllouris）和一名在野党议员被偷拍到尝试促成，使国会饱受抨击。两人随后下台，但坚称自己是无辜的。

另一项选举议题则是移民。根据欧盟统计局（Eurostat），若按人口计算，赛普勒斯在欧洲联盟（EU ）27国当中，收容最多的首次寻求庇护者。政府曾表示，由于源自战乱国家叙利亚和其他地方的移民潮，赛普勒斯已处于「紧急状态」。

这次选举不同以往的是，岛上希腊裔与土耳其裔族群数十年来的分裂，在竞选期间扮演的角色极少。

两个族群上一轮获联合国（UN）支持的统一谈判，在2017年破局。联合国上月在瑞士日内瓦的峰会，也未能替重启谈判达成共识。

预料保守派民主大会党（DISY）选后仍会是国会最大党，但席次依然无法过半，迫使总统阿纳斯塔西亚迪斯（Nicos Anastasiades）继续透过少数政府来统治国家。

依照赛普勒斯政府行政体系，总统是另外选举产生，但这次国会改选可衡量阿纳斯塔西亚迪斯的支持度。他的任期要到2023年才结束。

© 2021 AFP