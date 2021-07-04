赛普勒斯森林大火 4人罹难

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（法新社赛普勒斯首都尼柯希亚4日电） 地中海岛国赛普勒斯发生森林大火，至今已有4人罹难、多栋民宅被毁，并迫使当局疏散数个村庄。希腊、以色列等国家都派出消防飞机驰援。

赛普勒斯正值热浪来袭，昨天下午出现火苗后，火势横扫特鲁多斯山脉（Troodos）南侧山麓地区。

总统阿纳斯塔西亚迪斯（Nicos Anastasiades）在推特（Twitter）写道：「这是场悲剧。」

他并形容这是「1974年以来规模最大的火灾」。赛普勒斯就是在那年一分为二，北部1/3遭土耳其裔控制。

阿纳斯塔西亚迪斯表示，这次大火导致「人命损失」、财产与林地被毁，「政府将立即提供援助给受害者及其家属」，不会抛下任何人。

内政部长诺里斯（Nicos Nouris）今天告诉记者，拉纳卡区（Larnaca）欧多斯村（Odos）外发现4具焦尸，鉴识人员已前往现场勘验。

诺里斯表示：「所有迹象都指向他们就是我们从昨天起一直在找的4名失联者。」据信4人都是埃及国民。

欧盟的危机管理负责人雷纳希克（Janez Lenarcic ）昨天表示已出动欧盟空中消防力量，义大利与希腊都派出飞机协助。

以色列总理班奈特（Naftali Bennett）的办公室也说，将派出两架消防飞机，预计今天就会抵达。

当地媒体报导，一名67岁男子因涉嫌纵火遭到逮捕。

© 2021 AFP