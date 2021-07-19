赛普勒斯群众不满防疫令 包围总统府攻击电视台

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（法新社赛普勒斯尼柯希亚18日综合外电报导）赛普勒斯西格马电视台（Sigma TV）表示，不满COVID-19防疫和接种措施的抗议群众今晚在首都尼柯希亚（Nicosia）攻击电视台总部，并对大楼外面多辆汽车纵火。

警方证实西格马电视台遇袭，并说稍早大批民众在总统府外面抗议COVID-19（2019冠状病毒疾病）「安全通行证」 及「强迫」接种疫苗的措施，之后约有2500人转往西格马电视台。

西格马电视台说：「今晚在我们总部外面，发生一起可鄙的攻击事件。」

「我们总部遭到暴民攻击，他们丢掷爆竹，还损毁我们的汽车。」

法新社记者看到数以千计民众在尼柯希亚西格马电视台附近区域，许多人举着牌子抗议赛普勒斯政府本周稍早实施的「安全通行证」规定，只允许接种疫苗的人进入超市、卖场、餐厅和其他商店。

另有人看见电视台大楼四周玻璃破碎、多扇窗户被打破，4辆印有西格马电视台字样的汽车遭到不同程度损毁，其中1辆烧得面目全非。

警方表示，在傍晚时分约有5000名示威者聚集于总统府外面，活动结束时，约有半数人走向西格马电视台大楼。

目前没有传出伤亡或人员被捕消息。

赛普勒斯总统阿纳斯塔西亚迪斯（Nicos Anastasiades）在声明中说，这起暴力事件是对「民主一大打击」，并誓言政府不会「屈服于威胁或勒索」。他还说，有关当局将「严惩」违法者。

法新社报导，赛普勒斯目前累计9万多例确诊，384 例病故。

赛普勒斯病例再度攀升后，当局也已扩大疫苗施打作业，接种对象纳入16岁和17岁青少年，并加强说服年轻人接种。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP