赛诺菲收购美生技公司Kadmon

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（法新社巴黎8日电） 法国制药巨擘赛诺菲8日宣布，将以19亿美元收购美国移植药品公司Kadmon Holdings，这是赛诺菲2个月来第2起并购案。

赛诺菲（Sanofi）近年一直大举收购其他公司，8月初才以32亿美元收购研发mRNA技术的美国基因转译生物科学公司（Translate Bio）。

Kadmon研发了治疗移植体抗宿主反应（GVHD）的新药Rezurock（belumosudil），7月获美国食品暨药物管理局（FDA）核准上市。GVHD可能发生在骨髓或干细胞移植后，这种药物则适用于12岁（含）以上的患者。

该公司同时也正对这款药物治疗弥漫型系统性硬皮症（diffuse cutaneous systemic sclerosis）的效果进行试验，这是一种影响皮肤和内脏器官的罕见疾病。

赛诺菲透过声明表示，「本次收购有助赛诺菲持续扩大『一般药品』核心资产的策略，同时也会将Rezurock立即加入旗下移植药品阵容。」

Kadmon的股东在这起交易中每股将获得9.5美元现金。Kadmon股价7日收在5.23美元。两家公司董事会已一致通过本收购案，本案预计将于今年第4季完成。

© 2021 AFP