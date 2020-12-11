赛诺菲疫苗第3阶段试验延后

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（法新社巴黎11日电） 法国药厂赛诺菲今天表示，与英国葛兰素史克药厂共同研发的新型冠状病毒疫苗中期临床试验结果显示，老年人的免疫反应不够充足，到2021年底前恐无法推出。

赛诺菲（Sanofi）和葛兰素史克药厂（GlaxoSmithKline,GSK）表示，他们计划明年再展开新一轮试验，希望能在2021年底前能做到让疫苗更具保护力。

这个消息让以传统方式研发疫苗的公司感到失望，因为由美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech使用突破性技术的传讯核糖核酸（mRNA）疫苗，已在英国展开施打。

赛诺菲表示，第1/第2期合并试验的结果显示「年龄介于18到49岁的成人，注射后能产生跟罹患2019冠状病毒疾病（COVID-19）复原者相当的免疫力；但老年人的免疫反应低，可能是因为抗原浓度不足」。

不过赛诺菲指出，近期在一项非人类灵长动物试验里，使用改良的抗原配方后，显示疫苗可以防止肺部病变，并能在2至4天内迅速清除鼻腔和肺部的病毒，这让他们士气大振，因此将改在明年2月进行新一次的第2期试验（phase 2b）。原本的期程是本月要展开第3阶段试验。

© 2020 AFP