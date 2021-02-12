赞成科企为新闻付费 微软：全世界都该跟进

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（法新社旧金山11日电） 针对澳洲正推动立法，迫使科技公司谷歌（Google）与脸书（Facebook）为新闻内容付费给媒体机构，微软公司（Microsoft）今天表示支持澳洲，并游说美国、欧盟等跟进。

澳洲若通过这项立法，Google和脸书都扬言将切断在澳洲的重要服务。

微软总裁史密斯（Brad Smith）在声明中指出，微软全力支持澳洲这项草案，要Google、脸书等科技企业对在其平台所登载新闻内容，补偿新闻出版业者。

史密斯在部落格贴文说：「这项议题在科技界引发不寻常的分歧。有人在问，微软是否会支持美国、加拿大、欧盟与其他国家推出类似提案。」

他指出：「简短答案：是的。」

前美国总统川普曾反对在美国有类似提案；如今拜登上任，外界好奇他是否会改弦更张。

史密斯提到川普支持者攻击国会大厦事件，企图推翻总统大选结果，「当美国在评量1月6日事件时，是时候了，应该把镜头放大来检视」。

「终极问题是，我们要科技界和独立新闻媒体为大家做什么样的服务。」

史密斯指称，至今都不曾支付费用给新闻媒体的网路平台，如今该采取行动，激励独立新闻媒体「走入我们民主自由的核心」。

「美国不应反对澳洲的创意提案。澳洲这起提案是要求科技巨擘支持新闻自由，藉此来强化民主。」

「相反地，美国应该仿效澳洲的提案。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP