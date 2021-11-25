赢维珍银河机票 中美洲岛国母女档将上太空

（法新社华盛顿24日电） 中美洲岛国安地卡及巴布达的健身教练薛哈芙抽中两张太空机票，价值100万美元（新台币2805万元），将成为维珍银河首批太空旅客，她打算带着女儿踏上这个千载难逢的旅程。

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44岁的薛哈芙（Keisha Schahaff）说，她想跟17岁的女儿一起穿越地球终极边疆。她的女儿在英国留学，梦想是未来为美国国家航空暨太空总署（NASA）工作。

维珍银河公司（Virgin Galactic）创办人布兰森（Richard Branson）11月初现身薛哈芙的加勒比海住家，给了她一个惊喜。薛哈芙告诉法新社：「我以为我只是在接受Zoom线上访问，后来看到布兰森走进来，我开始放声尖叫！实在是无法相信。」

薛哈芙参加了维珍银河在Omaze平台举办的募款抽奖活动，最后赢得两张太空机票。这场活动最后募到170万美元，将捐给非政府团体「让人类上太空」（Space for Humanity）。

主办单位没有公布薛哈芙捐赠的金额，但捐款最低额度为10美元。维珍银河在声明中说，这项活动在8周内吸引16万5000人参与。

© 2021 AFP