赢过波特也染过禁药 美短跑名将盖特林引退

（法新社洛杉矶10日电） 美国短跑名将盖特林今天宣布高挂钉鞋。盖特林选手生涯毁誉参半，既曾囊括世锦、奥运金牌甚至击败过牙买加传奇名将「闪电」波特，却也不止一次发生使用禁药。

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现年40岁的盖特林（Justin Gatlin）曾在2004年雅典奥运男子100公尺摘金，他今天在Instagram贴文「亲爱的跑道」（Dear Track），证实高挂钉鞋。

盖特林写道：「跑道呀，我曾深深爱过你，你给过我欢喜与伤心之泪，从你那而学到的，永远也不会忘记。虽然光芒已逝，但我的爱永不熄灭。『各就各位，预备，冲！』的余音将永铭我心。」

外界对盖特林引退早有预期，他去年本还要力拚东京奥运资格，但在美国选拔时腿筋拉伤无缘东奥。

他在2005赫尔辛基田径世锦赛包办100与200公尺金牌，更在2017伦敦世锦赛100公尺击败罕逢敌手的波特（Usain Bolt）摘金。另在2019杜哈世锦赛，他也在男子400公尺接力为美国赢得金牌。

但盖特林选手生涯也曾两度蒙上禁药阴影。他2001年因服用含安非他命成分的阿得拉（Adderall）而首度遭禁赛，但他主张自幼即服用此药治疗注意力缺乏的过动症（ADHD），美国仲裁单位在听证认为他并非禁药使用者而解禁。

但2006年4月盖特林一次赛后药检呈阳性，被验出使用类固醇遭禁赛8年，后减为4年。

© 2022 AFP