赤棉头目犯种族灭绝遭判刑 下周展开上诉

(法新社金边12日电) 40多年前统治柬埔寨的赤棉政权曾犯下令人发指种族灭绝,最后一位还健在赤棉头目,因涉及当时暴行被判无期徒刑,他将在下周就这项判决展开上诉。

由波布(Pol Pot)领导的赤棉(Khmer Rouge)于1975至1979年间,造成约200万柬埔寨人死于劳改、饥荒与大规模屠杀。

现年90岁、前赤棉主席团主席乔森潘(Khieu Samphan)因屠戮越南少数族裔于2018年被定罪,他将在16日就判决展开上诉。

乔森潘与努谢(Nuon Chea)皆因种族灭绝与多项罪名,包括逼婚及强暴等,被判终身监禁。

努谢在2019年死亡,而乔森潘则是就这项指标性判决提上诉的仅存赤棉头目。

乔森潘的辩护团队请求柬埔寨法院特别法庭(Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC)推翻那项判决,并说:「针对种族灭绝,我们将请求法院宣判乔森潘无罪。」

法庭发言人尼斯(Neth Pheaktra)表示,这次的审理将从16日至19日,因受限于COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情的防疫管制,届时法庭里只有承审法官,而乔森潘与辩护团队将在另个房间里应讯,预料乔森潘将当庭陈述。

这个依据柬埔寨国内法与国际法规定,于2006年由联合国资助,为审判赤棉头目而组成的柬埔寨法院特别法庭,目前为止仅3人被判刑,已耗资3亿美元(约新台币83亿元)。

柬埔寨的强人总理韩森(Hun Sen)往昔也是赤棉干部之一,他已表明反对继续追究种族灭绝案,并声称续追将使国家陷入动荡。(译者:曹宇帆/核稿:刘学源)

