赤棉头目犯种族灭绝遭判刑 下周展开上诉

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（法新社金边12日电） 40多年前统治柬埔寨的赤棉政权曾犯下令人发指种族灭绝，最后一位还健在赤棉头目，因涉及当时暴行被判无期徒刑，他将在下周就这项判决展开上诉。

由波布（Pol Pot）领导的赤棉（Khmer Rouge）于1975至1979年间，造成约200万柬埔寨人死于劳改、饥荒与大规模屠杀。

现年90岁、前赤棉主席团主席乔森潘（Khieu Samphan）因屠戮越南少数族裔于2018年被定罪，他将在16日就判决展开上诉。

乔森潘与努谢（Nuon Chea）皆因种族灭绝与多项罪名，包括逼婚及强暴等，被判终身监禁。

努谢在2019年死亡，而乔森潘则是就这项指标性判决提上诉的仅存赤棉头目。

乔森潘的辩护团队请求柬埔寨法院特别法庭（Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC）推翻那项判决，并说：「针对种族灭绝，我们将请求法院宣判乔森潘无罪。」

法庭发言人尼斯（Neth Pheaktra）表示，这次的审理将从16日至19日，因受限于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的防疫管制，届时法庭里只有承审法官，而乔森潘与辩护团队将在另个房间里应讯，预料乔森潘将当庭陈述。

这个依据柬埔寨国内法与国际法规定，于2006年由联合国资助，为审判赤棉头目而组成的柬埔寨法院特别法庭，目前为止仅3人被判刑，已耗资3亿美元（约新台币83亿元）。

柬埔寨的强人总理韩森（Hun Sen）往昔也是赤棉干部之一，他已表明反对继续追究种族灭绝案，并声称续追将使国家陷入动荡。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2021 AFP