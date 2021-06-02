赫佐格当选以色列总统 7月就任

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（法新社耶路撒冷2日电） 以色列国会今天选出资深工党成员赫佐格（Isaac Herzog），成为以色列第11位总统。与此同时，国会在野党议员正忙着组成联盟，以取代执政多年的总理尼坦雅胡。

60岁的赫佐格击败校长出身的裴瑞茨（Miriam Peretz），成为现任总统李佛林（Reuven Rivlin）的接班人。李佛林在2014年当选这个由国会决定、仪式性为主的职位。

国会今天选举总统之际，以色列各党派的政治人物正抓紧时间协商，试图组成一个新政府，终结尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）连续在位12年的局面。

以色列总统权力有限，主要是在国会大选后跟政党领袖开会，以及指派人选组成政府。实际握有行政权力的人是总理。

但总统可以进行特赦。尼坦雅胡被控诈欺、受贿与背信，现正面临审判，总统可能扮演重要功能。

赫佐格将于7月9日就任。他出身以色列最有声望的家族之一，2003年首度获选进入国会。但他最近负责领导准政府机构「以色列犹太事务局」（Jewish Agency for Israel），这个单位聚焦于和犹太移民及他乡犹太人的关系。

© 2021 AFP