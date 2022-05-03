赫洛替补砍25分退76人 热火系列赛开红盘

（法新社迈阿密2日电） 靠着板凳出发的赫洛砍进4个三分球，飙进全队最高25分，加上中锋阿德巴约拿下24分、12篮板，热火106比92击退76人，在季后赛次轮首战拿下胜利。

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美国职篮NBA东区季后赛次轮，第4种子费城76人今天在系列赛首战，于客场挑战龙头迈阿密热火。76人头号大将恩比德（Joel Embiid）因为右眼眶骨折及轻微脑震荡而无法出赛，成为球队利空。

76人此役虽推出两度成为篮板王，并曾入选年度第1队、年度防守第1队的明星中锋乔丹（DeAndre Jordan）顶替恩比德，但比赛开打后，热火中锋阿德巴约（Bam Adebayo）就展现强势，在他单节灌进10分的带领下，热火最多领先14分，首节打完拿下30比22领先。

次节76人在哈里斯（Tobias Harris）攻下10分，马克西（Tyrese Maxey）、哈登（James Harden）也分获8分、7分的联手带领下，打出单节29比20的攻势，并在上半场反以51比50超前。

下半场在文森（Gabe Vincent）砍进三分球后，热火60比59要回领先，一波18比9的攻势，将领先扩大到两位数，并在阿德巴约、文森双双攻下8分的联手带领下，握有80比72优势。

末节热火打出5比0开局，把领先拉开到两位数，并曾靠着一波18比5猛烈攻势，以98比77一口气领先达21分，最终场他们就以14分差距留下胜利。

热火的阿德巴约整场比赛10次出手命中8球攻下24分，并抓下12个篮板，有「双十」的好表现，替补的赫洛（Tyler Herro）三分球6投4中轰下全队最高25分，巴特勒（Jimmy Butler）贡献了15分，塔克（P.J. Tucker）、文森都有10分进帐。

76人的哈里斯此役攻下全场最高27分，马克西、哈登分别获得19分、16分。

热火今天赢得比赛，在系列赛以1比0领先，他们接下来将于4日（台湾时间5日）持续在主场进行的系列赛第2战对上76人。

© 2022 AFP