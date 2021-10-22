赫洛板凳出发砍全队最高27分 率热火42分差擒公鹿

广告 继续浏览后续

热火当地时间21日晚上在主场迎战公鹿，首节拉出26比2攻势，自此扬长而去，终场137比95擒公鹿。

热火此前赛季开幕战得分记录是1999年对战底特律活塞的128分，最大净胜分则是2000年以26分差力退奥兰多魔术，今天大胜公鹿一役双写新纪录。

赫洛（Tyler Herro）说：「说真的，137很高分，希望我们这赛季能有很多这样的表现。」

除赫洛砍27分，阿德巴约（Bam Adebayo）挹注「双十」20分13篮板，巴特勒（Jimmy Butler）缴21分，为热火奠定胜基。

6度入选全明星赛的劳瑞（Kyle Lowry）今天首度披上热火战袍上阵，但8投中1，仅得5分。

公鹿此战从未领先，首节甚至连续9分钟投篮零命中，陷入得分荒。

公鹿今天在哈勒戴（Jrue Holiday）、罗培兹（Brook Lopez）和波蒂斯（Bobby Portis）缺阵下，队上一哥安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）仅缴出15分10篮板，射手密道顿（Khris Middleton）10分。

公鹿总教练巴登霍泽（Mike Budenholzer）说：「有些人将归队，每支球队都会在不同时期面临这问题。这是一段漫长旅程，而我们才刚要开始。」

热火今天团队命中率达到53.1%、3分球命中率42.9%，相较之下，公鹿3分球命中率仅28.6%。

© 2021 AFP