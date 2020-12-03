赫见病患刺纳粹�d字险失同情！犹太医谈矛盾情绪

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（法新社洛杉矶2日电） 美国加州一名犹太医师最近分享他治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者时，在重症病患身上赫见新纳粹刺青的震撼时刻。 犹太医师尼柯尔斯（Taylor Nichols）在推特分享说，当他和包括非裔护理师、亚裔胸腔科医师的团队准备帮一名男子插管时，他看到了男子身上的刺青。

尼柯尔斯11月30日的推文写道：「这个�d字显眼地刺在他的胸膛，原本被上衣遮盖的纳粹党卫军（SS）刺青和其他图样，现在都清楚地展露了出来。」

「我们都看到了。这些仇恨的标志在他的身体上，公开地、自豪地宣示着他的观点。我们都知道他对我们是什么想法，他对我们的生命是怎么评价了。」

尼柯尔斯后来告诉「旧金山纪事报」（San Francisco Chronicle），他看到男子身上的刺青后，「对他没有同情」，但男子恳求他救命，「别让我死，医生」。

这名男子因滥用冰毒多年牙齿掉光了，11月中住进加州沙加缅度（Sacramento）附近医院，「明显呼吸困难，看起来就是病恹恹、不舒服和害怕的样子」。

「我安慰他，我们会努力照顾他，尽我们所能地让他活下来。」

尼柯尔斯坦承，他曾自问，如果男子角色对调，会如何对待自己。

尼柯尔斯的推文以这段话作结：「我头一次感觉到我的迟疑、我的矛盾，疫情让我身心俱疲，我意识到我可能并不O.K。」

尼柯尔斯后来接受多家媒体访问，谈及这个震撼的经验。他谈到看着病患病故，以及因为担心染疫传染给所爱的人，得与外界隔离的种种情绪冲突。

「不幸的是，社会不愿聆听科学，或倾听我们的诉求。祈求人们认真看待此事，待在家里、戴口罩，阻断传染链。」 （译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP