走私逾185吨古柯硷至美 宏都拉斯总统胞弟遭处终身监禁

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（法新社纽约30日电） 宏都拉斯总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）胞弟因走私上百吨古柯硷至美国，今天在美国纽约遭法官判处终身监禁。这起案件也涉及叶南德兹本人。

总统叶南德兹的胞弟胡安．安东尼．叶南德兹（Juan Antonio Hernandez）， 小名「东尼」（Tony），2014至2018年间担任宏国国会议员，2018年11月在美国佛州迈阿密机场被捕，数天后正式被起诉，2019年10月被裁定4项罪名有罪，包括共谋走私古柯硷到美国、持有机关枪和做出不实陈述等。

纽约法官卡斯特（P. Kevin Castel）今天表示，鉴于东尼走私超过185吨的古柯硷到美国，判他终身监禁「完全罪有应得」。

然而，总统叶南德兹形容这场审判是「丑闻」，所判刑期「让人吃惊」，还说部分证人是定罪杀人犯，「证词竟还获得采信、重视，实在令人难以置信」。

美国检方求处终身监禁，强调东尼「毫无悔意」，而且是「全球最大、最暴力古柯硷贩毒阴谋活动之一的核心人物」。

宏都拉斯总统府发表声明说，家人坚信东尼「无罪」，还说他会提出上诉。

审判期间，美国检方表示，叶南德兹「共谋」走私古柯硷到美国，但美国司法体系目前尚未正式起诉叶南德兹。

检方表示，叶南德兹曾收受目前在美国服刑的墨西哥头号毒枭「矮子」古兹曼（Joaquin 'El Chapo'Guzman）等贩毒分子数百万美元贿款，包庇走私行径。叶南德兹否认所有贩毒相关指控。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP