赴俄打职业赛或进国家队 芬兰瑞典冰球选手将仅能择一

（法新社斯德哥尔摩2日电） 芬兰、瑞典冰球选手面临抉择，因为两国主管机关今天表示，下个球季仍在俄罗斯「大陆冰球联赛」打球的人，将无法入选国家队。

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芬兰冰球协会在声明中说：「本会的立场是，下个赛季仍在俄罗斯打球的球员，就不得为国家队效力。」

瑞典冰球联盟表示，他们将在今春稍晚的时候做出类似决定。

瑞典冰球联盟秘书长史塔克（Johan Stark）告诉瑞典通讯社（TT）说：「我们正朝那个方向迈进。下个赛季选择到KHL打球的球员，将失去参加国家队的资格，但正式的决定将由董事会在本赛季结束时做出。」

瑞典冰球联盟最初曾发出声明，说在KHL打球的球员就不能参加5月13日到29日在芬兰进行的世界锦标赛，但史塔克告诉「晚报」（Aftonbladet），那份声明说得「并不清楚」。

他澄清说，在俄罗斯2月24日入侵乌克兰前与KHL球队签约的球员，是可以参加世锦赛的。

史塔克说：「最好的情况是，我们希望没有瑞典球员在KHL打球。是否留在KHL打球，决定权在球员身上。但我知道，要就这样离开，其实并不容易。」

© 2022 AFP