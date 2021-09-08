赴纽约勘灾 拜登：全球面临气候变迁红色警戒

广告 继续浏览后续

（法新社纽约7日电） 飓风艾达（Ida）日前肆虐美国东岸，在东北部造成至少47人丧命。美国总统拜登今天到纽约与新泽西州勘灾时警告，全球面临着气候变迁威胁的「红色警戒」。

艾达上个月底以4级飓风之姿在路易斯安那州登陆，接着一路北上。拜登上周已至路州勘灾。

拜登造访新泽西州曼维尔（Manville），接着前往遭飓风艾达重创的纽约市皇后区（Queens）。他说：「我们必须听进科学家、经济学家与国安专家的话。他们都告诉我们这是红色警戒。」

他说：「全美与全球都处于危险之中。这不是夸张的说法，这是事实。」

他今天表示，美国各地今夏发生的极端气候，是未来更糟灾难的前兆，「这是每个人将面临的危机。这些灾难不会停止，次数只会更频繁，威力也只会更强」。

拜登正在推动规模庞大的基础建设支出法案，包括为绿色经济挹注大笔资金。

他今天表示，系统性升级并强化全美的基础建设是当务之急。他点出，法案提议的更新包括发电厂加设防洪功能、建筑物架高、电缆地下化等等。

拜登稍早在新泽西州发表演说时也说：「我们不能光把事情恢复原貌，因为还会有另一场飓风、还会再累积10�加炅浚�而最后的结果都会是一样的。」

他说：「我想我们已来到一个转折点，若不采取行动就将陷入真正的麻烦。我们的子孙都将面临真正的麻烦。」

美东遭飓风蹂躏之际，美西多处却在忙着扑灭野火。白宫期盼，这将刺激国会议员采取行动、通过拜登的支出法案。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）说：「当务之急是我们采取行动解决气候危机，并投资在他目前还在国会审议的『重建美好未来』（Build Back Better）计画上。」

© 2021 AFP