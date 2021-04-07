赵婷：拍自己童年经历电影 还要几年时间

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（法新社圣巴巴拉6日电） 华人导演赵婷的美国公路电影「游牧人生」（Nomadland）在中国引起争议，今天她在圣巴巴拉国际电影节表示，还要「再好几年」她才敢把自己在中国的童年经历搬上大银幕。

奥斯卡金像奖呼声最高的「游牧人生」背景设定于美国中西部，讲述经济大衰退（Great Recession）后，一群社会边缘人以车为家，在南达科他州和内布拉斯加州等州四处漂泊生活的故事。

「游牧人生」已荣获金球奖等多个国际奖项肯定，但在中国却面临反弹声浪，有网友和国营媒体质疑赵婷对母国中国的忠诚度。

她去年接受澳洲新闻网（News.com.au）采访时曾说「现在我的国家是美国」，这段访问刊出后，中国网友痛骂赵婷是「卖国女导演」。虽然澳洲新闻网后来发更正，表示错误引用赵婷的话，她实际上说「（美国）不是我的国家」，但未修正版的报导已经在中国网路广泛流传。

赵婷与其他3位入围奥斯卡最佳导演奖的导演进行视讯，当被问到她是否会考虑在中国拍片，或拍一部有关她青少年时期的电影时，她指出「探究自己的过去是最恐怖的事」。

她还说：「我觉得我必须想起青少年时期的焦虑等等的东西…这还需要再几年时间，我觉得我需要再更成熟点，不要害怕检视自己。」

现年39岁的赵婷也提到，讲述别人的故事「对我而言较保险」，同时向韩裔美籍导演郑李烁（Lee Isaac Chung）以自身童年经历改编成半自传式电影「梦想之地」（Minari）的勇气致敬。

她告诉郑李烁：「我没有那股勇气。所以我觉得你这么做非常勇敢。」

赵婷的父亲是中国首都钢铁公司前总经理赵玉吉，继母是演员宋丹丹，青少年时曾赴英国寄宿学校就读，之后也在洛杉矶和纽约等地完成学业。

© 2021 AFP