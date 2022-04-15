赶上勇士季后赛首战 柯瑞乐观以对

（法新社洛杉矶14日电） 美国职篮NBA金州勇士先前因伤高挂免战牌的当家球星柯瑞今天表示，对于赶上球队在16日对上丹佛金块的季后赛首战，他「十分乐观」。 柯瑞（Stephen Curry）因左脚韧带扭伤，缺席了近1个月，他在队友葛林（Draymond Green）的podcast节目上表示，勇士睽违两年重返季后赛，他1分钟都不想错过。 柯瑞说：「我的目标一直都是在（季后赛）第1战归队，现在也没变，我十分乐观能达成这个目标。」 「我们已经两年没打进季后赛了，想来真有点不可思议。我跃跃欲试，因为我知道我有多喜欢那种场景，我绝对不想错过。」 柯瑞本季在例行赛打了64场比赛，平均每场拿下25.5分、6.3次助攻、5.2个篮板。

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在3月20日到30日间，勇士在没有柯瑞的情况下，只取得1胜6败的成绩，但他们在例行赛结束前拿下5连胜，成为西区季后赛第3种子。

勇士在季后赛首轮就面临严苛的考验，因为他们将对上约基奇（Nikola Jokic）率领的丹佛金块。 塞尔维亚球星约基奇正寻求卫冕年度最有价值球员（MVP），他本季例行赛平均每场比赛获得27.1分、13.8个篮板、7.9次助攻。

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