超人出柜 新一集漫画将与记者男友发展恋情

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（法新社纽约11日电） 上一代超人克拉克．肯特（Clark Kent）爱上了记者露薏丝．莲恩（Lois Lane），他们的儿子同为超级英雄，也一样倾心于记者，不同的是，他的对象是一名男子。

美国DC漫画公司（DC Comics）在10月11日全国出柜日（National Coming Out Day）这天宣布，新一代超人强．肯特（Jon Kent）将和一名男性友人发展一段浪漫关系。

强．肯特与新人记者中村杰（Jay Nakamura）在今年8月出版的漫画中成了朋友。DC漫画公司表示，强．肯特是「双性恋」，他与中村很快就会在11月上市的漫画里接吻。

DC漫画公司表示：「在超人为尽力救人而身心俱疲后，中村就在身边关怀这位钢铁英雄。」

DC漫画公司在一份标题为「强．肯特找到自我认同」的新闻稿中提到，这条故事线将出现在「超人：凯．艾尔之子」（Superman: Son of Kal-El）系列第5集，预定11月9日上市。

漫画系列作者泰勒（Tom Taylor）说：「如今，有更多人可以在漫画中最强大的超级英雄身上看到自己。」

超人漫画迷纷纷在社群网站表达乐见新的故事发展。

美国演员安东尼．芮普（Anthony Rapp）推文说：「这条关于超人的消息让我的酷儿之心感到喜悦，我知道这会对现在和未来的许多年轻人带来正面影响。」

超人是美国家喻户晓的超级英雄，但他出柜并不稀奇，因为已有愈来愈多漫画拥抱多元。

今年3月，漫威漫画（Marvel Comics）宣布第一位同性恋「美国队长」（Captain America）即将登场；「水行侠」（Aquaman）今夏也出现一名非裔同性恋超级英雄；8月，「蝙蝠侠」（Batman）的好伙伴罗宾（Robin）则在漫画中揭露双性恋身分。

虽然超人不是第一个公开同性恋、双性恋、跨性别或酷儿（LGBTQ）认同的漫画角色，却最具代表性。

俄勒冈大学漫画卡通研究所所长桑德斯（Ben Saunders）说：「我们如今活在一个谈论性倾向较不那么隐晦的时代，这绝对是好事。」

他接受法新社访问时说：「其中一个结果或许是主流文化理解了某些人早就知道的事：超级英雄一直有点偏向性少数，至少不无可能。」

美国总统拜登在全国出柜日这天发布声明表示，政府会致力于争取LGBTQ的权利。

在「超人：凯．艾尔之子」系列中，强．肯特已证明自己是与父亲不同类型的超级英雄，他打击诸多社会不公议题，包括因气候变迁而起的野火，也挺身反对遣返难民。

© 2021 AFP