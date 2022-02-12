超级杯迎战孟加拉虎 公羊主场优势加星光

（法新社洛杉矶11日电） 职业美足NFL本季高潮迭起，重头戏超级杯台湾时间14日上午登场，由众星云集的洛杉矶公羊（Los Angeles Rams）主场迎战黑马之姿杀入冠军战的辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）。

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超级杯主角将是两位才华横溢的四分卫对决，公羊四分卫史塔福（Matthew Stafford）和孟加拉虎四分卫巴罗（Joe Burrow）过去都是选秀状元，也都是生涯首度闯进超级杯。

34岁的史塔福先前在底特律雄狮（Detroit Lions）待了12季，但都无缘出战超级杯，去年改披公羊战袍后终于如愿以偿。

公羊除有史塔福丰富经验助阵，进攻方面还有更多武器足以冲破孟加拉虎防守，包括本季最佳外接手库普（Cooper Kupp），以及在季中才转队加入公羊的明星接球员贝克汉二世（Odell Beckham Jr.），贝克汉二世曾待过纽约巨人（New York Giants）和克里夫兰布朗（Cleveland Browns）。

公羊不只有主场优势，也有在近年出战超级杯的经验。

队上许多球员曾在2019年超级杯出战新英格兰爱国者（New England Patriots），当时公羊以3比13吞败，教头麦克维（Sean McVay）从失败中汲取教训。

他今天说：「全队保持平常心、冷静，备战极具信心，我感觉真的很好。我很高兴能看到他们尽其所能出战。身为教头会试着泰然处之，并做出正确决定，我们要做的就是这些，届时也会享受当下。」

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