超级杯 公羊主场迎战孟加拉虎

（法新社洛杉矶11日电） 职业美式足球NFL本季高潮迭起，重头戏超级杯（Super Bowl）台湾时间14日上午登场，由公羊队主场迎战孟加拉虎队，力防孟加拉虎戏剧性抱回队史首冠。

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NFL传奇四分卫布雷迪（Tom Brady）本月初刚宣告退役，即将举行的超级杯将是后布雷迪时代首场NFL年度冠军赛，地点在斥资55亿美元（约新台币1546亿元）打造的洛杉矶SoFi体育场（SoFi Stadium）。

洛杉矶公羊（Los Angeles Rams）将于当地时间13日下午3时30分（台湾时间14日上午7时30分）在主场出战辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals），预计约有1亿美国人会收看这场年度盛事。

届时将有约7万名观众涌入球场观战，中场表演阵仗将有美国饶舌天王阿姆（Eminem）、嘻哈灵魂乐天后玛丽布莱姬（Mary J. Blige）与嘻哈艺人Dr. Dre、史奴比狗狗（Snoop Dogg）及肯卓克拉玛（Kendrick Lamar）。

热闹场面势必与上届超级杯形成对比。去年超级杯在佛罗里达州坦帕（Tampa）举行，受COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，当时观众人数限制在2万5000人。

尽管洛杉矶Omicron疫情降温，有关当局仍要求所有入场人员出示疫苗接种证明或筛检阴性证明，且必须戴口罩。 此外，超级杯主角将是两位才华横溢的四分卫对决，公羊四分卫史塔福（Matthew Stafford）和孟加拉虎四分卫巴罗（Joe Burrow）过去都是选秀状元，也都是生涯首度闯进超级杯。

© 2022 AFP