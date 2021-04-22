超级联赛几玩完 叛逃回归球团恐仍难逃被罚

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎21日电） 12支欧洲职业足坛豪门3天前大张旗鼓宣布另立门户筹组「超级联赛」，但在各方排山倒海压力与谴责下，如今12支创始球队有10 队宣布退出，但筹画者仍坚称超级联赛「还没玩完」。

在18日晚间宣布另起炉灶后，超级联赛创始各队连日来面临欧洲足球总会（UEFA）、各国官员与球迷强大谴责声浪后，包括英超曼城、曼联、利物浦、切尔西、兵工厂、热刺等6名门昨天宣布退出超级联赛。

英超6强抽腿后，义甲的国际米兰、AC米兰、西甲的马竞等创始队也宣布退出，义甲的尤文图斯表示，超级联赛「已没搞头」。

法新社报导，一手策画欧洲超级联赛（European Super League）的皇马队主席培瑞斯（Florentino Perez）无畏创始球队纷打退堂鼓，坚称超级联赛「还没玩完」，只不过是「待命中」。

培瑞斯接受西班牙的电台访问时说：「（超级联赛）计画仍在待命中，也依然存在，只不过一大半的人已跳车，过去24小时他们听各方抨击也听累了，才都说不想再搞下去了。」

当被问到超级联赛胎死腹中的说法是否有误时，培瑞斯答「当然有误」；超级联赛筹办单位也表明，正在研究调整的方法，还坚称欧洲足坛的现状必须改变。

培瑞斯说：「UEFA搞得一副好像我们投下原子弹，球迷、政治人物、各球会的反应像是协调好般，好像我们会葬送职业足球运动，但我们在做的却是拯救足球啊。」目前另一创始队的西甲豪门巴塞隆纳态度未明，还在思考下一步。

10支豪门退出后，超级联赛等同破灭且前景未明，而UEFA执委会23日的会议还将讨论是否对12支「政变」球队开铡。

© 2021 AFP