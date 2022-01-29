超自然惊悚片「保姆」勇夺美国日舞影展最大奖

（法新社洛杉矶28日电） 超自然惊悚片「保姆」（Nanny，暂译）今天在美国日舞影展拿下最大奖，片中描述一名无证移民为美国纽约有钱人家工作的故事。

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独立电影盛会「日舞影展」（Sundance Film Festival）连续第2年因美国COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情升温而改采线上举办。「保姆」拿下今年影展的「美国剧情片竞赛单元」评审团大奖（Grand Jury Prize）。

这是非裔美籍电影人朱苏（Nikyatu Jusu）执导的处女作，由安娜迪欧普（Anna Diop）和蜜雪儿莫娜汉（Michelle Monaghan）主演，描述一名塞内加尔保姆为寻求新人生所做的牺牲，包括离开祖国、留下幼子。

朱苏是第一代狮子山共和国裔美国人。担纲主角的安娜迪欧普在塞内加尔出生，幼时移居美国。

朱苏在日舞影展视讯论坛上说：「尤其在美国，让这个国家维持运作的家事劳动者当中，黑人和棕色人种女性不成比例地多，而真正反映这点的电影不够多。」

朱苏说：「我想聚焦在那些通常处于其他女性故事边缘的女性身上。」

这部电影上映日期尚未公布。

「美国纪录片竞赛单元」评审团大奖则颁给「流亡者」（The Exiles，暂译），华裔导演崔明慧（Christine Choy）在片中追踪于1989年六四天安门事件后流亡的3名异议人士。

© 2022 AFP