超越艾伦纪录 柯瑞成NBA三分球王

（法新社纽约14日电） 勇士的柯瑞今天成功超越艾伦，成为史上砍进最多三分球的球员。艾伦生涯共飙进2973个三分球，柯瑞今天在比赛首节投进两个三分球后，就刷新了艾伦的纪录。

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美国职篮NBA金州勇士的柯瑞（Stephen Curry），今天在客场对上纽约尼克的比赛，于第1节剩下7分33秒时投进一个三分球，打破名人堂球星艾伦（Ray Allen）所保持、生涯共砍进2973个三分球的NBA纪录。

今天赛前，生涯已累计投进2972个三分球的柯瑞，此役开打1分钟后，就砍进追平纪录的三分球，接着又在跑出空档后接获队友传球，并顺利砍进他生涯第2974个三分球，正式将纪录刷新，成为史上投进最多三分球的球员。

勇士在柯瑞打破纪录后，立刻故意犯规并叫暂停，让他享受创纪录的一刻。

在全场起立为他欢呼之际，葛林（Draymond Green）给了柯瑞一个大大的拥抱，到现场观赛的艾伦也起身为柯瑞鼓掌，之后柯瑞把缔造纪录的那颗球拿过来送给他的父亲，然后和艾伦拥抱，并接受他的道贺。

即便此役成为NBA史上投进最多三分球的选手，柯瑞今天的三分球手感仍不甚理想，14次出手仅投进5球，命中率仅3成57，但他仍靠全场19投8中，攻下全队最高22分。

这场比赛的首节，两队表现平分秋色，以24比24战成平手。次节战况依旧胶着，上半场打完，勇士以47比48落后尼克仅仅1分。

靠着第3节24比16攻势，勇士站上领先，最终以9分之多赢球。

勇士除柯瑞攻下22分，波尔（Jordan Poole）、魏金斯（Andrew Wiggins）分别拿下19分、18分，替补的别利萨（Nemanja Bjelica）获得14分。

尼克的蓝德尔（Julius Randle）轰下全场最高31分，罗斯（Derrick Rose）也攻下15分，伯克斯（Alec Burks）和从板凳出发的奎克利（Immanuel Quickley）分别进帐14分、12分。

© 2021 AFP