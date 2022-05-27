超越车祸 枪枝已成美国儿童青少年头号死因

（法新社华盛顿26日电） 官方数据显示，枪击已超越车祸，成为美国儿童和青少年的头号死亡原因。美国与枪枝有关的杀人事件激增，包括24日才发生一名凶手在德州一所小学滥射，造成19名学童丧生。

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美国疾病管制暨预防中心（CDC）的统计图显示，2020年美国总计有4368名19岁以下儿童和青少年死于枪枝，相当于每10万人有5.4位；其中杀人占所有枪枝死亡的近2/3。

反观美国这个年龄层人口的原本头号死亡原因车祸，在2020年造成的死亡人数为4036名。

两种死亡的人数所以不断缩小差距，是因为过去数十年来美国道路安全措施已改善，而枪枝造成的死亡案件却攀升。

这两种死因的趋势线在2020年交叉，这也是现有最新统计数据的一年。新英格兰医学期刊（New England Journal of Medicine）上周接获的一封投书，指出这个结果。

投书的作者指出，最新数据与其他证据一致，显示在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，美国枪枝暴力案件增多，原因并非全然清楚，且「无法认为以后会回复到疫情前水准」。

美国疾病管制暨预防中心最新统计图显示，美国未成年人枪枝死亡案件当中，自杀占近30%，其中非蓄意案件占3%略多，意图不明占2%。

此外，黑人儿童和青少年占枪枝死亡案件的绝大多数，是同年龄层白人的4倍多。车祸造成白人儿童和青少年死亡的人数仍多于枪枝。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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