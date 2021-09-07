越南男子违居家防疫规定致他人染疫 判刑5年

广告 继续浏览后续

（法新社河内7日电） 1名越南男子因违反居家防疫规定，致他人感染COVID-19（2019冠状病毒疾病），今天遭判刑5年。

根据金瓯省（Ca Mau）人民法院审判记录，黎文智（Le Van Tri, 译音）7月从疫情热区胡志明市返回家乡金瓯省后，被依「将危险传染病散布他人」罪名定罪。

28岁的黎文智被控违反金瓯省21天居家检疫规定。他在7月7日采检阳性。

根据法院审判记录：「黎文智违反居家防疫规定，让许多人感染COVID-19，1人在2021年8月7日病逝。」

媒体报导，有8人被黎文智传染COVID-19。

越南去年成功压低确诊数，现在却处于至今最严重一波疫情。越南至今累计近54万人感染，1万3000多人病逝，其中多数感染与死亡病例是在4月底之后通报，越南首都河内与商业中枢胡志明市过去数月几乎都处于严格的封城状态。

先前越南已有数人因传播COVID-19给他人而遭判刑，7月间1名32岁男子在海阳省（Hai Duong）被判18个月，越南航空（Vietnam Airlines）1名空服员3月间也因同样罪名被判两年缓刑。

© 2021 AFP